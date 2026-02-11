Cesa: sconti per chi opera la rimozione amianto sulla tari 2026 Al via il Bonus Idrico 2026: sostegno concreto alle famiglie in difficoltà

Sono due le misure pubblicate di recente dall’amministrazione comunale di Cesa nel casertano a

sostegno dei cittadini.

La prima attiene la possibilità di ottenere uno sconto sulla Tari, qualora si sia svolta una operazione di bonifica dell’amianto.

La seconda, invece, è una riduzione della fattura dell’acqua per i nuclei che versano in condizioni economiche disagiate.

Per l’amianto, chi effettua la rimozione, potrà ricevere questa agevolazione.

"Così - afferma l’assessore al ramo Alfonso Marrandino - cerchiamo di incentivare la tutela dell’ambiente. Infatti, tutti i contribuenti che, nel corso dell’anno effettueranno la bonifica presso luoghi privati, potranno avanzare richiesta all’ente di esenzione totale della Tassa rifiuti".

È un modo, questo, per incentivare la bonifica, tenuto conto che è possibile ottenere anche il credito di imposta, dunque un ulteriore risparmio.

La domanda va presentata entro il 30 aprile e tutte le informazioni sono reperibili sul sito internet istituzionale dell’ente www.comune.cesa.ce.it o presso l’ufficio ambiente. Pubblicato il bonus idrico 2026 sulla fatturazione 2025.

"Anche in questo caso si tratta di un’importante misura a carattere sociale finalizzata a sostenere le famiglie in condizione economica disagiata attraverso agevolazioni sulla bolletta dell’acqua”, fa sapere il vicesindaco Giusy Guarino, delegata ai servizi sociali.

Il contributo è rivolto ai cittadini residenti nel comune di Cesa, titolari di un contratto idrico attivo per uso domestico e con un Isee in corso di validità rientrante nei limiti previsti. Il beneficio varia da 20 a 30 euro per componente del nucleo familiare, a seconda della composizione del nucleo e della situazione reddituale. Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12:00 del 31 marzo 2026 attraverso il portaleservizisociali.comune.cesa.ce.it.