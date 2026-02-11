Casertana, De Lucia: "Col Crotone punto positivo" "Momento particolare a causa degli infortuni, proseguiamo il nostro percorso"

Il portiere Victor De Lucia commenta così il pari rimediato dalla Casertana contro il Crotone col punteggio di 2-2: "Stiamo attraversando un momento particolare, ogni partita dobbiamo fare a meno di sette/otto calciatori. Si fa fatica così. I ragazzi si stanno adattando in ruoli non propri. Basti pensare che abbiamo finito la gara con quattro centrocampisti nei cinque ruoli dei difensori. Si fa fatica anche ad analizzarla. Ci stiamo mettendo tutto l'impegno. Faccio i complimenti a tutta la squadra per quello che sta dimostrando. Ci teniamo stretti questo punto, anche se in fondo resta un pò di rammarico per come è stata la partita. Ora dobbiamo pensare a sabato, ci aspetta un'altra battaglia. Speriamo di recuperare quanto prima tutti. Se guardiamo la rosa su carta è tosta per tutti; in queste condizioni stiamo dando un pò di fiducia in più ai nostri avversari. Ma oggi di prendiamo questo punto. Non credo nella fortuna o nella sfortuna; è da deboli. Ci troviamo ad affrontare questo momento particolare caratterizzato da tanti infortuni, ma quando ci lasceremo tutto questo alle spalle, sarà tutto più bello".