Rievocazioni e danze in costume: ecco il carnevale degli innamorati Un importante itinerario integrato tra Capua e Carditello

Si alza il sipario sulla V edizione del Carnevale di Carditello - in programma sabato 14 e domenica 15 febbraio nel Real Sito di Carditello (San Tammaro, Caserta) - dedicata alle rievocazioni storiche, in collaborazione con Pro Loco di Capua.



Un format culturale promosso dalla Fondazione Real Sito di Carditello, con sfilata di maschere e carri allegorici creati dai maestri capuani - in arrivo direttamente dal Carnevale storico di Capua, una delle più antiche e identitarie manifestazioni campane - contributi teatrali, letture animate, laboratori creativi, danze in costume e visite speciali nelle sale reali della Reggia borbonica.



La Reale Delizia, dunque, si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto, con l’esibizione della corte carnascialesca capuana (domenica 15): Re Carnevale, accompagnato dalla regina e dal suo fido Casilino, daranno lettura del proclama e saluteranno i visitatori nel Galoppatoio di Ferdinando IV; a seguire, il Re scenderà lo scalone principale tra due schiere di cortigiani, dando ufficialmente inizio al sontuoso e buffo corteo storico.



“Un evento - spiega Maurizio Maddaloni, presidente della Fondazione Real Sito di Carditello - che rappresenta non solo una grande festa popolare, ma soprattutto un potente simbolo di rinascita per la nostra comunità.

Un’occasione unica e straordinaria per scoprire la Reale Delizia, immergendosi nella sua storia e nella sua bellezza, nel segno delle rievocazioni storiche.

Il Real Sito è sempre stato crocevia di incontri e luogo di contaminazione artistica e culturale, capace di stimolare un dialogo vivace tra popolo e nobiltà. È proprio con questo spirito autentico, che la Fondazione sta progettando nuovi format innovativi: esperienze sempre più inclusive, sostenibili e aperte all’intera comunità e a tutti i visitatori. Il nostro obiettivo è affermare la destinazione Carditello come polo di aggregazione per le nuove generazioni, senza mai tradire l’identità profonda e la vocazione agricola, culturale e turistica del Real Sito”.



Il programma prevede numerosi appuntamenti per grandi e piccini: sabato 14, visite accompagnate tematiche (ore 15 e ore 16), con danze storiche “Ballo in costume” e parentesi teatrali a tema romantico con Danzando nel Tempo; “Carnevale degli Innamorati” (ore 16.30), con pillole di teatro, letture e laboratori creativi a cura de La Mansarda Teatro dell’Orco.



La manifestazione continua, domenica 15, con il Carnevale storico di Capua a Carditello (ore 10.30-12) - tappa della tradizionale sfilata di carri allegorici - e con spettacoli e animazione teatrale (ore 11).

Un importante itinerario integrato tra Capua e Carditello, con visite culturali sul filone neoclassico (alle ore 11.30 e 12.30, alle ore 15 e alle 16) e con le rievocazioni di Antiqua Tempora.