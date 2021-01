Una scuola nel complesso sequestrato alla camorra Via le iscrizioni: «Sulle macerie del crimine costruiamo un'occasione di crescita»

Si aprono oggi le iscrizioni alla sede staccata di Grazzanise (Caserta) dell'Istituto tecnico G.C. Falco. Una sezione dedicata all'indirizzo 'Agraria, agroalimentare e agroindustriale', che avrà due articolazioni: 'produzioni e trasformazioni' e 'gestione dell'ambiente e del territorio'. I laboratori della scuola sorgeranno in un complesso immobiliare confiscato alla camorra nell'ambito di un'attività per la realizzazione di progetti che prevedono la riconversione a beneficio della collettività di beni frutto di attività illegali: un'isola della legalità a supporto della raccolta differenziata dei rifiuti, una fattoria didattica, e ora la scuola, con i laboratori formativi e l'orto didattico che sorgeranno proprio sui terreni trasferiti alla proprietà comunale. "Sulle macerie del crimine, della violenza e della sopraffazione costruiamo non solo una nuova dimensione di partecipazione e di adesione al bene comune, ma anche un'occasione di crescita e di benessere per la comunità, che disegna un futuro di sviluppo compatibile e rispettoso dell'ambiente e delle nostre risorse naturali", ha dichiarato il sindaco di Grazzanise Enzo Petrella.