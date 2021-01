Domani nubifragi e tempeste in arrivo Possibili allagamenti

La giornata di domani sarà davvero nera per gran parte d'Italia. Un'intensa perturbazione atlantica impatterà su gran parte delle regioni; sospinta da forti venti di libeccio e di scirocco provocherà burrasche e nubifragi. Secondo le previsioni i venti di libeccio si intensificheranno nel corso delle ore con raffiche fino a 70-100 km/h rendendo gran parte dei mari molto mossi o addirittura agitati (specie il Mar Ligure e il Mar di Sardegna). Precipitazioni sin dal mattino interesseranno il Nord e le regioni tirreniche dalla Toscana alla Campania, ma sarà nel corso del pomeriggio e alla sera che ci sarà la fase clou del maltempo con un ulteriore peggioramento. Piogge abbondanti e sotto forma di nubifragio si abbatteranno sulla Liguria di levante e sull'alta Toscana, sui settori alpini di Lombardia, Trentino e Triveneto (la neve cadrà copiosa sopra i 1000 metri) e infine tra il basso Lazio e la Campania settentrionale (province di Frosinone e Caserta). Su queste zone si potranno verificare anche degli allagamenti e in montagna dei possibili smottamenti del terreno. Il vento come detto soffierà impetuoso provocando mareggiate sulle coste esposte, soprattutto liguri di levante, toscane, laziali e occidentali sarde. Anche il weekend sarà compromesso dal maltempo a causa della formazione di un vortice ciclonico