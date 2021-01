Grate danneggiate e persone ci finiscono dentro La denuncia: «E' accaduto a Caserta: ferito un cittadino»

Grate stradali danneggiate che finiscono per essere trappole per i pedoni che ci finiscono dentro. Accade a Caserta, nell'area della fiera settimanale di via Ruta, frequentata da centinaia di persone il mercoledi' e il sabato, giorni in cui si tiene la fiera. A denunciarlo e' il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli, che raccoglie il racconto di un giovane rimasto "vittima" di una di queste grate. "Mentre camminavo sono finito dentro la buca perche' la grata non era messa in sicurezza. Mi sono fatto male alla mano e al ginocchio che si e' gonfiato, dovro' fare una risonanza. Mi e' stato detto che anche altre persone si sono fatte male li allo stesso modo". Borrelli spiega di essersi messo "in contatto con il Comune di Caserta esponendo la problematica e richiedendo degli interventi di riparazione e messa in sicurezza prima che anche altre persone si facciano male, anche in maniera piu' grave". "La sicurezza dei cittadini viene prima di qualsiasi altra opera, pertanto sara' mia premura - ha aggiunto Rita Martone, commissario di Europa Verde - di Caserta andare a verificare il luogo e sollecitare l'amministrazione affinche' il ripristino delle caditoie avvenga in tempi brevi".