Ristoratori, autonomi e Partite Iva: protesta lungo Telesina «Uniti siamo più forti»

Protesta domani mattina di ristoratori, autonomi e Partite Iva lungo la Telesina: « Cari amici, è arrivato il momento di fare qualcosa di concreto!! Mai come adesso abbiamo bisogno di dare voce alla nostra rabbia che proviamo verso i continui Provvedimenti assurdi e catastrofici che continuano a colpire le nostre attività, le nostre famiglie ed il nostro futuro Domani 28 gennaio 2021 alle ore 10:00 presso l'area di servizio ex Total Erg a Baia e Latina (CE), sulla Strada Statale Telesina, scendiamo in strada al fianco dei ristoratori di tutta la Campania per far risuonare ancor più forte il nostro Grido! Sarà una manifestazione pacifica, rispetteremo tutti i protocolli anti COVID – 19 ma abbiamo bisogno di tutti VOI Aiutateci a diffondere e divulgare questa iniziativa, condividendo questo messaggio con altri colleghi, autonomi, partite Iva e ristoratori .. UNITI SIAMO PIÙ FORTI Vi aspettiamo domani!!»