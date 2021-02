Assembramenti: «Più controlli, o pagano sempre esercenti» Confesercenti: «Siamo stanchi di essere sacrificati per responsabilità altrui»

Assembramenti e traffico sono stati registrati in vari punti della Campania nel weekend appena trascorso. Confesercenti Caserta chiede più controlli. "Nonostante le restrizioni ancora in atto vi sono zone totalmente prive di controlli dove si verificano assembramenti. Non possiamo esimerci dal chiedere maggiori controlli sul territorio dell'intera provincia onde evitare un aumento dei contagi che comporterebbe senza dubbio ulteriori restrizioni e, inevitabilmente, nuove chiusura per le attività commerciali. Non possiamo consentire che a pagare sia sempre il mondo produttivo, siamo stanchi di essere sacrificati per responsabilità altrui", fa sapere il presidente Salvatore Petrella.