A Castelvolturno arriva la videosorveglianza "Finanziata dal Ministero dell'Interno"

"Il nostro dovere e' dare risposte ai cittadini. Non c'e' crisi o polemica che tenga. Questa settimana in compagnia del senatore Agostino Santillo e del deputato Nicola Grimaldi sono stato a Castel Volturno, comune difficile della fascia costiera della provincia di Caserta, piu' volte sciolto per infiltrazione mafiosa. E' quanto scrive sui social il Sottosegretario all'Interno Carlo Sibilia. "Ho promesso al sindaco e ai rappresentanti istituzionali della zona la massima attenzione. E' per questo che sono contento di annunciare che dal Ministero dell'Interno a marzo sara' attivata la procedura di gara per l'installazione di 110 videocamere intelligenti e/o sistemi di lettura targhe che permetteranno di monitorare tutto il territorio comunale. 40 i siti di interesse che saranno tenuti sotto controllo, 24 ore su 24, attraverso il collegamento con le Sale operative del locale Commissariato di Ps e della Questura di Caserta", aggiunge il sottosegretario, secondo cui nel 2021 l'impianto potra' essere pronto e funzionante. "Tutto questo e' stato possibile grazie ad un finanziamento di 2 milioni di euro promosso dal Ministero dell'Interno nell'ambito del Pon Legalita'. In uno dei territori piu' difficili dell'intera Campania interveniamo per rafforzare gli strumenti di controllo dello Stato per garantire la sicurezza delle tante persone oneste vogliono vivere e contribuire allo sviluppo del nostro Mezzogiorno", conclude Sibilia.