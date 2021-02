Nel segno dell’innovazione il ponte tra Campania e Cina Prospettive di collaborazione scientifica e industriale nate dal progetto “Digital Health in China

C’è Caserta al centro dello sviluppo di relazioni internazionali mirate a soluzioni tecnologiche ad altissimo contenuto di innovazione. Una collaborazione che è stata al centro del meeting che si è svolto, on line, nella sede del Polo di Ricerca Neurobiotech, tra il team di Innomed, azienda da anni attiva nel campo delle nuove tecnologie applicate alla salute, e i rappresentanti del mondo industriale, accademico e della ricerca della provincia dell’Hubei, in Cina.

Nel corso dei due giorni di incontri sono stati definiti accordi di dettaglio in grado di favorire la crescita delle relazioni internazionali in un’ottica sistemica che consenta il rafforzamento della presenza sui mercati esteri, con particolare riferimento all’area cinese. La Cina presenta, infatti, numerose opportunità per il settore Ict (Tecnologie dell’informazione e della comunicazione) in ambito biomedico.

Il progetto è stato concepito tenendo conto delle prospettive attese sia come research provider che

quale fornitore di servizi Ict in ambito biomedicale, accrescendo il vantaggio competitivo sia in

Italia che in altri paesi.