Il Volturno in piena: chiuse tutte le scuole a Capua Rfi ha disposto la sospensione del traffico ferroviario tra Cassino e Caserta

Chiuse tutte le scuole di ogni ordine e grado a Capua, a causa della piena del fiume Volturno. Lo ha deciso con un'apposita ordinanza il sindaco Luca Branco. La situazione è piuttosto critica. Il comune sta adottando tutti i provvedimenti utili e necessari per evitare conseguenze ancora più gravi. In qualche punto il livello dell'acqua ha superato i sette metri. Preoccupazione altissima anche nei comuni di Bellona e Pontelatone. La Provincia di Caserta ha già disposto la chiusura della strada provinciale 333, che collega Capua a Castel Volturno. Situazione difficile anche per i trasporti su ferro. A scopo precauzionale Rfi ha disposto la sospensione del traffico ferroviario tra Cassino e Caserta. (Foto repertorio).