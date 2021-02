Cresce focolaio nel carcere: agenti positivi salgono a 23 Virus si è diffuso anche tra i detenuti, contagiandone undici

Non si spegne il focolaio di Covid al carcere di Carinola (CASERTA), dove si e' anche registrato, l'otto febbraio scorso, un decesso tra i poliziotti penitenziari contagiati (il 52enne Antonio Maiello). Il numero degli agenti positivi e' di 23, quattro in piu' rispetto ad alcuni giorni fa, ma il virus si e' diffuso anche tra i detenuti, contagiandone undici. Una situazione preoccupante che ha spinto il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (Dap) a decidere di inviare una decina di poliziotti di rinforzo (non sono ancora arrivati). Intanto a livello provinciale si registrano 180 nuove positivita' al Covid a fronte di 162 persone guarite, per un computo totale di 3401 persone attualmente positive (16 in piu' di ieri). Nelle ultime 24 ore sono decedute due persone nel Casertano, per un totale di 729 decessi causa Covid da inizio pandemia. L'indice di positivita' si attesta al 7,3% (2438 i tamponi effettuati), un punto percentuale in piu' rispetto a ieri. Continua inoltre nel Casertano la chiusura a macchia di leopardo degli istituti scolastici da parte di sindaci e dirigenti delle scuole, in seguito a positivita' del personale o degli alunni; con ritorno ovviamente alla Dad. A Capua il sindaco Luca Branco ha chiuso tutti gli istituti fino al 27 febbraio, a Santa Maria Capua Vetere il sindaco Antonio Mirra ne ha chiusi tre. A CASERTA, il dirigente del Quinto circolo didattico ha chiuso la scuola fino alla fine di questo mese dopo che e' emersa una positivita' nel personale.