Ancora morti, positivi in salita e contagi nelle scuole Situazione piuttosto critica a Lusciano dove sono risultati positivi tre docenti

Ancora due vittime da Covid purtroppo nel casertano. Gli ultimi decessi a Francolise e Ruviano. Ed è in crescita nuovamente il numero dei contagi. Il tasso di positività si attesta al 7,3%. 180 i nuovi casi su 2438 tamponi processati.

Situazione piuttosto critica a Lusciano dove sono risultati positivi tre docenti. Nove le classi poste in isolamento. Il sindaco Nicola Esposito si è visto costretto a chiudere inevitabilmente tutte le scuole fino al prossimo 27 febbraio.

"Ad oggi sul territorio di Lusciano - afferma il prim cittadino - ci sono 60 concittadini positivi al Covid-19. La scelta della sospensione dell’attività didattica in presenza è stata una decisione molto difficile da prendere ma con i dati che ci arrivano dall’ambiente scolastico di Lusciano possiamo confermare che è stata la scelta giusta.

Ad oggi, infatti, risultano positivi: 1 alunna e 3 docenti. Conosciamo tutti molto bene le leggi in caso di positività di un alunno, che prevedono solo l’isolamento fiduciario dell’intera classe, ma il dato che ci ha portato alla sospensione dell’attività didattica in presenza è stato quello relativo ai docenti. Questi, infatti, non insegnano solo in una determinata classe ma durante la stessa giornata si trovano ad avere a che fare con alunni di svariate classi; ad oggi infatti ci sono 9 classi ed 11 docenti in isolamento fiduciario.

Stiamo monitorando la situazione giorno dopo giorno; anche domani mi confronterò insieme con l’assessore alla pubblica istruzione, Luisa Mottola, la dirigente scolastica e la responsabile dell’ Uopc per capire insieme la curva dei contagi all’interno l’ambiente scolastico. Vi invito a non mollare la presa e continuare a rispettare il distanziamento personale, lavare frequentemente le mani ed indossare sempre la mascherina."