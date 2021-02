«Pericoloso focolaio in carcere a Carinola» I sindacati: «Aumento vertiginoso del contagio: si rischia di rimanere sguarniti»

"La prevista e temuta terza ondata della pandemia da Covid-19 sta investendo a largo raggio anche la nostra regione con effetti devastanti e, in particolar modo, il carcere di Carinola (Caserta), laddove si sta registrando un pericoloso focolaio con un aumento quotidiano e vertiginoso del contagio, tanto da rimanere pericolosamente sguarnito". E' quanto fanno sapere, in una nota congiunta, i sindacati polizia penitenziaria Si.N.A.P.Pe, OSAPP, UIL P.A. PP, USPP, FNS CISL, CNPP e FP CGIL, rispettivamente con i segretari Gallo, Palmieri, De Benedictis, Auricchio, Strino, Napoletano e Scocca, che hanno inviato una lettera, tra gli altri, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, al prefetto di Caserta Raffaele Ruberto e al provveditore regionale Antonio Fullone. Su 130 unita' in servizio nell'istituto penitenziario, quasi trenta sono malati e altri dieci sono in quarantena. I sindacati chiedono, "al fine di fronteggiare e contenere ai minimi rischi l'emergenza in atto, l'immediato invio di personale di polizia penitenziaria in missione con provvedimenti di carattere stabile".