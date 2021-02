Aumentano morti e contagi, cresce l'allarme nel casertano Otto decessi e 128 nuovi positivi nelle ultime ore

E' una situazione che purtroppo non accenna a migliorare. I morti sono otto oggi in provincia di Caserta, rispettivamente a Caiazzo, Casagiove, Francolise, Piedimonte Matese, Santa Maria Capua Vetere e Teverola. 128 i nuovi casi positivi in provincia su 1304 tamponi processati.

I comuni interessati dagli ultimi contagi:

Arienzo, Aversa, Caiazzo, Capodrise, Carinaro, Casal di Principe, Casaluce, Casapulla, Caserta, Castel Volturno, Cellole, Cervino, Cesa, Curti, Francolise, Frignano, Gricignano d'Aversa, Lusciano, Macerata Campania, Maddaloni, Marcianise, Mondragone, Orta di Atella, Parete, Piana di Monte Verna, Pietramelara, Riardo, Roccamonfina, San Cipriano d'Aversa, San Felice a Cancello, San Marco Evangelista, San Nicola la Strada, San Potito Sannitico, San Prisco, San Tammaro, Santa Maria a Vico, Santa Maria Capua Vetere, Sant'Arpino, Succivo, Trentola Ducenta, Valle di Maddaloni.