La chiesa piange un'altra vittima stroncata dal Covid Non ce l'ha fatta a sconfiggere il virus Monsignor Andrea Riccio

Il suo cuore si è fermato in un letto d'ospedale al Covid Center di Maddaloni dove era ricoverato. Aveva 83 anni. Una figura di spicco, un sacerdote molto amato nel casertano. Ha guidato per oltre un ventennio la comunità di San Michele Arcangelo a Curti.

Dalla pagina "Ciò che vedo in città", questo messaggio di affetto e vicinanza: "Un’altra bruttissima notizia abbiamo appreso nelle prime ore di questo tragico venerdì, questo maledetto virus ha portato via anche il nostro caro Monsignor Don Andrea Riccio. Ti vogliamo ricordare mentre celebravi quotidianamente la santissima messa. Per oltre vent’anni sei stato il nostro pastore, il nostro parroco, la nostra guida spirituale, Don Andrea Riposa in pace che la terra ti sia lieve."