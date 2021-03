30 comuni della provincia a rischio zona rossa Crescita di casi covid eccessiva nell'ultima settimana

Il netto aumento dei contagi registrato nella settimana dal 22 al 28 febbraio nella provincia di Caserta ha spinto l'Asl a prendere provvedimenti. Sono 27 i comuni attenzionati per l'improvvisa crescita dei casi positivi: Arienzo, Calvi Risorta, Casaluce, Casapulla, Castel Morrone, Cervino, Conca della Campania, Grazzanise, Letino, Macerata Campania, Maddaloni, Marzano Appio, Mignano Montelungo, Parete, Pietramelata, Roccamonfina, Roccaromana, San Cipriano d'Aversa, San Felice a Cancello, San Marco Evangelista, San Prisco, Santa Maria Capua Vetere, Santa Maria La Fossa, Succivo, Valle di Maddaloni e Villa Literno. I sindaci dovranno ora mettere in campo misure ancora più restrittive (come la chiusura di attività non essenziali) per bloccare la diffusione del contagio.