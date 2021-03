"Campania zona rossa, ma di pace fiscale non c’è traccia" Covid, l'appello di Severino Nappi

"La Campania continua ad avere numeri da zona arancione eppure diventa rossa e chiude tutto per esplicita richiesta della Regione. Ancor di più che altrove la Regione Campania ha il dovere di impegnarsi per organizzare al meglio il trasporto pubblico perché sia sicuro e gli screening Covid della popolazione per tracciare il virus." Così il consigliere regionale della Lega Campania Severino Nappi.

"Occorrono soprattutto ristori e sostegni per le imprese e per i cittadini. La Regione segua il percorso che sta tracciando il governo su stimolo di Matteo Salvini e cancelli le vecchie cartelle esattoriali sotto i 5mila euro: i cittadini in questo momento drammatico hanno bisogno di pace fiscale e di aiuti economici, non di essere tartassati."