Carceri ed emergenza Covid, Ciambriello presenta il dossier Relazione annuale circa l’attività svolta e i risultati ottenuti nel corso del 2020

Come previsto dalla Legge Regionale n°18 del 24 luglio 2006, che istituisce il mandato istituzionale del Garante Regionale delle persone private della libertà personale, Samuele Ciambriello, venerdì 12 marzo ore 10:30, presso l’auditorium della Regione Campania, piano terra Isola C3-Centro Direzionale di Napoli, presenterà la relazione annuale circa l’attività svolta e i risultati ottenuti nel corso del 2020. Sono previsti interventi di saluto del presidente del consiglio regionale della Campania Gennaro Oliviero, e del Garante Nazionale delle persone private della libertà personale Mauro Palma.

La relazione partirà dai punti di forza e debolezza del pianeta carcere alla luce dell’emergenza Covid, riguarderà le buone prassi e le criticità dei 15 Istituti per adulti, del carcere militare di Santa Maria Capua Vetere e dei due Istituti per minorenni che insistono sul territorio regionale. Apposite sezioni riguarderanno anche le Rems- residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza-, i trattamenti sanitari Obbligatori - e gli uffici di esecuzione penale esterna.

I dati presenti nella relazione sono stati elaborati in collaborazione con l’osservatorio regionale sulla detenzione.

La conferenza di presentazione sarà trasmessa in diretta facebook sulla pagina Samuele Ciambriello garante dei detenuti. Da lunedì 15 marzo la relazione sarà consultabile sul portale del consiglio regionale della Campania, nella sezione del Garante dei detenuti.