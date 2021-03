Covid nel casertano: va sempre peggio 348 nuovi contagi e altri 2 morti

Non accenna a migliorare l'emergenza Covid in provincia di Caserta. I contagi purtroppo aumentano di giorno in giorno.

348 nelle ultime 24 ore su 2836 tamponi processati e due decessi a Frignano e Sessa Aurunca. Sono 6207 le persone attualmente monitorate dall'Asl. Un nuovo caso di contagio si è registrato anche in un istituto penitenziario della provincia.

I contagi più altri di oggi: Caserta, Aversa, Maddaloni, San Marcellino, San Prisco, Casal di Principe, Santa Maria a Vico e San Nicola La Strada.