Tanti guariti nel casertano, ma aumentano morti 359 guariti contro 130 nuovi casi, ma 12 vittime

Diminuisce su base giornaliera il numero di persone attualmente positive nel Casertano, complice il boom di guariti delle ultime 24 ore, ma resta alto il numero delle vittime. 12 quelle registrate dal report diffuso oggi dall'Asl di Caserta, che porta il conto totale delle persone decedute causa Covid da inizio pandemia (marzo 2020) a 928. Sono incoraggianti invece i dati sull'andamento della curva: 359 i guariti nelle ultime 24 ore a fronte di 130 nuovi casi di Coronavirus, per un numero di positivi attuali di 7127 (241 in meno di ieri), con l'indice di positivita' che resta alto, pari al 12,42% (1046 i tamponi effettuati). Numeri ancora molti elevati in decine di Comuni del Casertano, molti dei quali medio-piccoli, come Macerata Campania, 158 casi, dove oggi e' deceduto per Covid il Comandante della Stazione dei Carabinieri Baldassarre Nero. A Mondragone (53 positivi) invece grande dolore per la morte della dirigente della scuola media "Buonarroti-Vinci" Lucia Razzino.