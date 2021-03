Reddito di emergenza: Acli Caserta in campo Allestito un sito web dedicato

Il decreto sostegni, approvato dal Governo Draghi, ha inserito anche il nuovo Reddito di Emergenza per i mesi di marzo, aprile e maggio. La misura è un sostegno economico ai nuclei familiari in condizioni di bisogno e varia dai 1.200 a i 2.400 euro con aumenti nel caso siano presenti in famiglia componenti con disabilità.

Si tratta di un’azione sociale di rilievo. Tutti i servizi delle Acli, Caf e Patronato si sono messi al lavoro da subito. È stata istituita una task force per rispondere in maniera specifica e capillare. Le Acli di Caserta ce la metteranno tutta affinché quanti vivono in situazioni complesse e hanno diritto al REm riescano a fare la domanda all’INPS.

Le domande vanno presentate entro il 30 aprile prossimo.

Per questo, oltre alla consueta modalità per appuntamento in presenza, è stato creato un sito dedicato esclusivamente al Reddito di Emergenza, già attivo, dove sarà possibile inviare i dati per la domanda REm, in tutta sicurezza e evitando inutili code: basta accedere al sito www.rem2021.it muniti di ISEE aggiornato. Al Patronato Acli il servizio è gratuito.

Il modello Isee richiesto deve essere aggiornato. È consigliato, a chi ne fosse sprovvisto, di prendere subito un appuntamento con i nostri operatori del Caf perché i tempi sono molto stretti.