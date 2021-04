Covid. cluster in un supermercato Positivi diversi dipendenti

Terza ondata di Covid che colpisce anche le categorie lavorative essenziali. A Parete, comune in provincia di Caserta, un cluster si è registrato in un supermercato fra i dipendenti, in diversi colpiti dal virus. Contagio che in città ha colpito anche il Municipio, spingendo il sindaco, Gino Pellegrino, a chiudere gli uffici dopo la positività di un dipendente. A Parete, dall'ultimo bollettino dell'Asl, i positivi sono 125.