Consegnati gli attestati per trattoristi a Cancello ed Arnone L'agricoltura è un’occasione che dobbiamo sfruttare al meglio per il territorio

Sono stati consegnati i tredici certificati per trattoristi ai partecipanti del corso di formazione organizzato dal Comune di Cancello ed Arnone in occasione di una piccola cerimonia svoltasi nel rispetto delle normative anti-Covid.

Soddisfazione è stata espressa dall’assessore Gabriele Di Vuolo che ha sottolineato come il corso segni l’inizio di un percorso che vedrà il Comune impegnato nella creazione di figure professionali qualificate e pronte per il lavoro nel comparto agricolo.

«Visto il successo che raccolto tale corso – ha sottolineato l’assessore – stiamo già lavorando ad una seconda edizione. Non solo: è nostra intenzione organizzare anche altri tipi di corsi dal momento che

riteniamo che l’agricoltura possa essere una grande occasione per creare lavoro e sviluppo in un

territorio come il nostro».

Di questo avviso è anche il primo cittadino di Cancello ed Arnone Raffaele Ambrosca. «L’agricoltura è un’opportunità e come amministrazione abbiamo sempre lavorato per sfruttarla al meglio – ha spiegato il sindaco – oggi dobbiamo farlo ancor di più sfruttando le occasioni che arriveranno dal recovery plan che destinerà risorse ingenti in questo comparto. Formare il personale, significa poter capitalizzare quanto arriverà anche dall’Europa».