Finanziere di 57 anni muore stroncato dal Covid Dolore a Caiazzo nel casertano nella ricorrenza del primo maggio.

Dolore a Caiazzo nel casertano nella ricorrenza del primo maggio. Non ce l'ha fatta Antonio Franco, valoroso finanziere di 57 anni stroncato dal Covid. Il suo cuore ha cessato di battere a Torino, dove viveva con la sua famiglia. E' stato il sindaco Stefano Giaquinto a dare la triste notizia:

"Non ci sono parole per esprimere ciò che si prova in questi momenti, anche se non si è direttamente coinvolti. Un anno di pandemia ci ha posto di fronte a scene terribili e il pensiero va a chi è rimasto qui con il suo dolore ma anche a chi, è finito, da solo, in un letto d'ospedale.

E' doveroso ricordare Antonio Franco figlio di questa terra e stringerci alla sua famiglia, prima di fare il punto sulla situazione dei contagi da Covid-19 nel nostro territorio: nella settimana appena trascorsa registriamo 2 guariti e 5 nuovi positivi (14 gli attuali). A ciascuno di essi giungano i nostri auguri di pronta guarigione e la nostra completa disponibilità ad esserci per qualsiasi necessità.

Ci sarebbe tanto da dire per ricordarci che, nonostante la comprensibile stanchezza, non possiamo allentare la presa e correre il rischio di fare risalire i contagi in modo preoccupante. La Campania, almeno per la prossima settimana, è rimasta in zona gialla, nonostante l'indice Rt sia da zona arancione: nel nostro piccolo, facciamo in modo di rimanerci il più a lungo possibile.

Stasera, accanto al numero dei contagiati, aggiungiamo un nuovo dato, quello dei vaccinati: ad oggi sono 1530 e di questi in 700 hanno ricevuto anche la seconda dose! A fronte dei 5340 residenti, tolti i ragazzi con meno di 18 anni, su 4500 caiatini che dovrebbero vaccinarsi, la percentuale dei vaccinati è di circa il 33%.

A tutti coloro che hanno fatto questa scelta dobbiamo solo dire grazie!