In campo per donare sangue a Castelvolturno Anna Di Fusco Ugl: "Aderisco con passione"

La responsabile cittadina della Ugl di Castelvolturno Anna Di Fusco parteciperà il giorno 6 maggio 2021 alla donazione di sangue organizzata dall'associazione "Le ali della solidarietà".

L'evento che si svolgerà dalle ore 15 alle ore 20 in Via Domitiana, 282, nel piazzale antistante l'associazione è stato organizzato per sensibilizzare la popolazione del comune domizio e per svolgere un importante servizio sociale a chilometro zero.

"Aderisco con passione" ha dichiarato la dirigente sindacale a margine dell'incontro di presentazione "è questo il modo migliore di celebrare il ritorno in zona gialla e spero si possano registrare moltissime adesioni".

"Un evento Welfare" ha dichiarato la vice segretaria provinciale della Ugl Caserta Marianna Grande "un atto d'amore al quale guardiamo con estremo interesse".