De Luca a Caserta: "Ancora pochi vaccini alla Campania" Tappa all'ospedale Sant'Anna di Caserta

"Siamo a 200.000 vaccini in meno rispetto a quelli che dovremmo avere in relazione alla nostra popolazione. Ci è stato promesso che recupereremo alcune decine di migliaia di dosi entro maggio, ma ancor oggi siamo a quasi 200mila in meno e questo condiziona nom poco la nostra campagna di vaccinazione”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in visita all’ospedale Sant’Anna di Caserta.

E su l’Rt ha aggiunto: "Non può essere l’unico parametro, ma bisogna fare molta attenzione perché quando si modificano i criteri mi viene il dubbio che qualcuno voglia costruire un vestito a misura degli interessi di altri territori, non per la Campania”.

Massima attenzione sulla zona Asi: "Abbiamo deciso di vaccinare tutto il comparto turistico alberghiero, perchè per evitare che possa saltare la stagione turistica e quindi avremo altre decine di migliaia di disoccupati. Proseguiremo anche con le aree industriali, in particolare qui a Caserta dove abbiamo la piu’ grande area industriale della Campania. Caserta ha avuto un’utilizzazione dei vaccini di quasi il 90%, è un’eccellenza. Ora proseguiremo passando alle categorie economiche."