E' casertano, il nuovo cappellano di Papa Francesco Esulta la comunità di Caiazzo a partire dal sindaco Stefano Giaquinto

Don Walter Insero, nominato cappellano di Papa Francesco. Esulta la provincia di Caserta a partire dal sindaco Stefano Giaquinto.

"Ci sono notizie talmente importanti che non si può non condividerle. Un riconoscimento pienamente meritato che, oltre a ripagarlo per tutto ciò che in questi anni ha messo in campo in nome della sua vocazione sacerdotale, inorgoglisce ovviamente la sua famiglia ma anche me, sindaco della sua Caiazzo e con me tutta l'amministrazione comunale e sicuramente tutti i caiatini che lo conoscono e che da sempre ne apprezzano le preziose qualità umane, la grande cultura e la profonda fede."

Da qui l'augurio: "Caro Monsignore permettici di esprimerti tutta la nostra gratitudine per il lustro che dai a questa terra nella quale sei cresciuto e che sicuramente ricordi sempre nelle tue preghiere." (Foto profilo facebook Stefano Giaquinto).