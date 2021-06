E' il giorno dell'addio a Simona Visone l'avvocato dal cuore buono Dolore a Castel Volturno dopo l'improvvisa scomparsa della giovane mamma

E' il giorno dell'addio a Simona Visone, la donna di 47 anni venuta a mancare improvvisamente mentre tutto gli sorrideva intorno a causa di un malore. Mamma esemplare, avvocato ed ex assessore ai servizi sociali, protezione civile e polizia Locale del comune di Castel Volturno dove si è distinta sin da subito per il suo impegno, abnegazione e trasparenza. Una donna eccezionale, dalle grandi doti umane, sempre disponibile ad aiutare gli altri spesso anche in maniera silenziosa. Dolore in paese. Oggi nella chiesa dell'Annunziata a Castel Volturno, le verrà rivolto l'ultimo affettuoso saluto.