Reggia: «Si gira a torso nudo, si usano statue come porta da calcio: ora basta» La direttrice: «Troppa inciviltà: chi fa questo sarà cacciato, anche se abbonato»

Abbonati maleducati non saranno più tollerati. La direttrice della Reggia di Caserta, Tiziana Maffei, ha stigmatizzato alcuni atteggiamenti scrivendo una lettera agli abbonati, spiegando che non ci sarà più alcuna tolleranza per gesti riscontrati nello splendido complesso vanvitelliano: «Atteggiamenti e comportamenti che evidenziano non solo forme d’inciviltà, ma anche una grande insensibilità verso questo sito d’indiscusso prestigio, riconosciuto Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Condotte avute, purtroppo, proprio da titolari di un abbonamento come te».

Di che atteggiamenti si parla? «Alcune sono eclatanti anche per il rischio di danneggiare il patrimonio scultoreo e vegetale: usare le statue del Parco Reale come pali di una porta di calcio per far divertire con il pallone i propri figli; sedersi sui rami delle antiche e splendide magnolie che circondano la Castelluccia, dondolandosi sui rami più bassi - scrive Maffei - A ciò si aggiunge il mancato rispetto per il decoro di questo luogo reale, ledendo l’immagine non solo della Reggia ma di questa bellissima terra: percorrere gli spazi del Museo a torso nudo; lasciare in giro rifiuti e lanciare bottiglie di plastica nei prati».

E dunque : «Gli abbonati sorpresi a violare il regolamento di visita possono essere allontanati e vedere il proprio titolo di accesso sospeso»