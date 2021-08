Inferno in autostrada: cinque chilometri di coda sotto il sole cocente Brutta giornata per chi ha deciso di passare una giornata al mare

Inferno in autostrada per chi ha deciso in mattinata di andare al mare, in particolare per raggiungere alto casertano o basso Lazio. Cinque chilometri di coda in autostrada hanno messo a dura prova la resistenza degli automobilisti. Autostrade per l'Italia ha infatti informato che si sono resgistrate code fino a 5 chilometri tra Santa Maria Capua Vetere e il Bivio sulla A1/A30 Caserta Salerno. Bloccati dunque sia quelli che volevano puntare a una giornata sul litorale laziale, scegliendo l'uscita di Capua per poi proseguire sull'Appia sia chi voleva raggiungere il Cilento.

Autostrade per evitare ulteriore congestionamento del traffico consigliava a chi viaggiava verso Napoli di uscire a Caserta Sud, mentre a chi arrivava da Roma di uscire a Santa Maria Capua Vetere.