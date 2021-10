Ancora due vittime causate dal Covid in provincia di Caserta 80 nuovi casi positivi e 55 i nuovi guariti

Ancora due vittime causate dal Covid in provincia di Caserta, rispettivamente a Curti e Villa Literno. Non si arresta l'ondata di decessi in Campania. 55 sono invece le persone che hanno sconfitto il virus mentre in isolamento domiciliare e ricoverati ve ne sono attualmente oltre 1000.

Dall'ultimo bollettino dell'Asl si registrano 80 nuovi casi positivi, così distribuiti: Arienzo, Aversa, Caiazzo, Capua, Carinaro, Casagiove, Casal di Principe, Casapesenna, Caserta, Castel Volturno, Cesa, Curti, Gricignano d'Aversa, Maddaloni, Marcianise, Mondragone, Orta di Atella, Parete, Pastorano, Portico di Caserta, Recale, San Cipriano d'Aversa, San Felice a Cancello, San Marcellino, San Nicola la Strada, San Prisco, Santa Maria a Vico, Santa Maria Capua Vetere, Sant'Arpino, Succivo, Teano, Teverola, Vairano Patenora, Villa di Briano.