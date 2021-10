Marino: "Diritti e assistenza per tutti, soprattutto per i più fragili" Sinergia tra Comune e Inps a Caserta

"Onorato, da presidente dei sindaci della Campania e da cittadino, dell'incontro a Napoli con il presidente del’Inps Pasquale Tridico per l'intesa siglata denominata "Inps per tutti". Un progetto che passa dalla fase sperimentale all’applicazione concreta e fattuale sui territori al fine di rendere più accessibili, e dunque effettive ed esigibili, le prestazioni sociali attualmente previste ed erogate dall’Inps nei confronti di quella fascia di popolazione che vive in condizioni di grave disagio sotto il profilo sociale, economico, lavorativo e abitativo." E' quanto afferma il neo riconfermato primo sindaco di Caserta Carlo Marino, appena insediatosi a palazzo di città.

"Diritti per tutti, soprattutto per i più fragili che spesso neppure sanno di aver diritto ad assistenza e previdenza, dobbiamo creare una rete che consente di raggiungere i soggetti più poveri ed emerginati, con azioni mirate di prossimità, attraverso il coinvolgimento del personale dell’Inps, degli uffici sociali dei nostri Comuni, degli operatori delle Caritas diocesane e della Comunità di Sant’Egidio.

Nel prossimo futuro - conclude Marino - creeremo iniziative finalizzate a diffondere presso i 550 Comuni della Campania il progetto ‘Inps per tutti’ al fine di promuovere in modo diffuso l’accesso al Sistema Informativo Unitario dei Servizi Sociali. La mia idea è che non devono essere i poveri a bussare alle porte dell’Inps o dei Comuni, ma siamo noi che dobbiamo intercettare i bisogni e contrastare sul campo la povertà assoluta."