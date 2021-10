"Basta stragi sul lavoro, investire in sicurezza e formazione" Morto sul lavoro a Caserta. Il monito dell'Ugl nazionale e regionale

"A nome dell’Ugl esprimo il cordoglio alla famiglia dell’operaio che oggi ha perso la vita mentre svolgeva attività di manutenzione nel parco presso la Reggia di Caserta. Questo ennesimo infortunio mortale sul lavoro ci pone ancora una volta davanti ad un dramma che non è possibile tollerare. In attesa che le Forze dell’ordine facciano piena luce sulle cause di tale tragedia, ribadiamo l’urgenza di intervenire con misure senza precedenti sul fronte della sicurezza e della formazione."

Lo hanno dichiarato in una nota congiunta Paolo Capone, segretario generale dell’Ugl, e Maria Rosaria Pugliese, segretario regionale Ugl Campania, in merito all’incidente sul lavoro in cui un operaio di 49 anni ha perso la vita mentre svolgeva attività di manutenzione nel parco della Reggia di Caserta.

"E’ prioritario, pertanto, investire maggiori risorse per rafforzare i controlli e promuovere la cultura della sicurezza sul lavoro a partire dalle scuole. In tal senso, la manifestazione dell’UGL 'Lavorare per Vivere', è volta a sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni sul triste fenomeno delle cosiddette morti bianche. Basta stragi sul lavoro."