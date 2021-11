Maltempo: scuole chiuse oggi e domani a Caserta Lo ha deciso il sindaco Carlo Marino a seguito dell'allerta meteo

Scuole di ogni ordine e grado chiuse a Caserta oggi e domani. È quanto disposto dal sindaco, Carlo Marino, in un'ordinanza alla luce dell'allerta meteo diramata dalla Protezione civile della Regione Campania.

Ci sarà dunque la chiusura, per i giorni 4 e 5 Novembre 2021 «delle scuole cittadine di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido, le scuole private e l'università, per permettere a tutti i soggetti competenti alla sicurezza degli edifici scolastici, le opportune verifiche dei luoghi interni ed esterni degli stessi edifici, al fine di assicurare la permanenza delle condizioni di sicurezza per l'esercizio dell'attività scolastica», si legge.

Scuole chiuse anche a Castel Volturno, Mondragone, Santa Maria Capua Vetere, San Nicola la Strada, Pignataro Maggiore, Villa Literno, Sessa Aurunca, Castel Morrone e Villa di Briano. In controtendenza il sindaco di Marcianise Antonello Velardi, che ha deciso di tenere le scuole aperte e di chiudere parchi e cimitero.