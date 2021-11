"Il piano nazionale di ripresa e resilienza è la vera sfida del Sud" Monito del sindaco di Caserta Carlo Marino

"E' stato un vero onore per me partecipare da sindaco e da presidente dell’Anci Campania, ai tre giorni dell’assemblea nazionale dell’associazione dei comuni italiani. Un'occasione per raccontare la nostra Caserta, il potenziale della Campania e la grande partita che vogliamo vincere con il Pnrr." E' quanto afferma il sindaco di Caserta Carlo Marino.

"Il piano nazionale di ripresa e resilienza è la vera sfida a cui è chiamata l’Italia tutta e soprattutto il Sud. Noi sindaci abbiamo l'onore di essere i protagonisti di questa partita, con una responsabilità enorme. Dobbiamo essere veloci ed efficaci per progettare l'utilizzo di questi fondi, con lungimiranza e coraggio nel raggiungere gli obiettivi. Dobbiamo creare delle città che seguano la strada maestra della tutela ambientale, della digitalizzazione e dei diritti sociali.

Al Comune ci saranno delle figure professionali che insieme a me e alla giunta dedicheranno il loro lavoro al Pnrr. Qui a Parma mi sono confrontato con i sindaci delle altre città, da Milano a Napoli per iniziare a collaborare insieme sui progetti. Insieme si vince non è solo uno slogan, ma un modo di fare politica concreto per unire le energie e non perdere questa opportunità per le nostre città e per l'Italia tutta. La rinascita del Paese passa attraverso i comuni e il mezzogiorno."