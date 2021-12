"Rafforzare l’interazione con il sistema scolastico territoriale" Il Villaggio dei ragazzi punta in alto

Molto lusinghiera l'affluenza di pubblico registrata in questi due ultimi giorni nella sede della Fondazione Villaggio dei Ragazzi in occasione dell' annuale evento organizzato dall’ente calatino, che, seppur su prenotazione, ha riaperto le sue porte per ricevere gli studenti di terza della scuole secondarie inferiori.

Le famiglie e i ragazzi hanno avuto la possibilità di approfondire la conoscenza dei 4 Istituti superiori che arricchiscono la “Fondazione” (l’Istituto Tecnico Industriale, ad indirizzo elettronico, elettrotecnico, informatico e Telecomunicazioni; l’Istituto Tecnico Aeronautico, ad indirizzo conduzione di mezzo aereo, il Liceo Linguistico, con i percorsi di lingua inglese, francese, tedesca, spagnola, araba, russa e cinese; l’Istituto Professionale Alberghiero, con specialità Enogastronomia, servizi di sala e vendita e accoglienza turistica) e notevole interesse ha destato il “Sistema residenziale convittuale”, ubicato nell’antica e prestigiosa palazzina di origine borbonica del Villaggio e da sempre fiore all’occhiello dell’Opera, in cui gli allievi residenti seguono un percorso formativo che coniuga studio ed attività ludico - ricreative.

“Nonostante il persistere di una fase delicata, stante la questione pandemica, sono molto soddisfatto dell’interesse che le famiglie continuano a dimostrare nei confronti della nostra offerta formativa, le cui cifre distintive sono didattica innovativa, laboratori all'avanguardia, inclusione ed attenzione alle esigenze del singolo" - ha dichiarato il commissario straordinario della Fondazione, Felicio De Luca, a margine della conclusione dell’evento -. "L’obiettivo - ha aggiunto il Commissario - è di rafforzare l’interazione con il sistema scolastico territoriale per indirizzare al meglio gli studenti verso un percorso di studi e di crescita che assicuri uno sbocco professionale certo”.

Un evento, dunque, i cui risultati hanno superato le più rosee aspettative e la cui eccellente organizzazione è stata resa possibile grazie al lavoro svolto dai docenti, dagli studenti e dal personale amministrativo. I successivi avvenimenti in programma alla fondazione si terranno sabato 22 e domenica 23 gennaio 2022 (rispettivamente dalle ore 15.30 alle ore 19.00 e dalle ore 9.00 alle ore 13.00).