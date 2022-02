Il Covid porta via lo storico esponente del Pci e della Cgil Nicola Russo Non ce l'ha fatta all'ospedale Cotugno di Napoli l'ex consigliere comunale di Capodrise

Il Covid porta via lo storico esponente del Pci e della Cgil Nicola Russo. Non ce l'ha fatta all'ospedale Cotugno di Napoli l'ex consigliere comunale di Capodrise. Le sue condizioni nelle ultime ore si erano aggravate e ieri mattina il suo cuore ha cessato di battere.

La foto piena di serenità e limpidezza pubblicata sulla pagina facebook dal sindaco Vincenzo Negro profondamente addolorato: "La prematura scomparsa di Nicola Russo è una notizia che mi ha lasciato senza parole colpendomi profondamente. Con lui va via una persona esemplare nella sua integrità, ma - ancor prima - un amico vero. In questa circostanza dolorosa desidero ricordarlo - senza retorica - come un rappresentante istituzionale corretto e attento, un politico appassionato e un capodrisano innamorato della sua terra. Capodrise oggi perde una figura di primo piano che avrebbe continuato ad arricchire il confronto politico e civico. Il nostro impegno sarà quello non disperdere la sua testimonianza soprattutto nella formazione delle nuove classi dirigenti. Alla famiglia tutta, a Roberta, Walter e Valeria, va il cordoglio e la vicinanza mia e di tutta l'amministrazione."