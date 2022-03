Caserta: il sindaco Carlo Marino in visita all'hub di prima accoglienza E' un fiore all'occhiello della città, avanti così"

Il sindaco Carlo Marino ha visitato l'hub di prima accoglienza allestito in viale Douhet presso la scuola specialisti dell'aeronautica militare, dove proprio ieri sono arrivati dall'Ucraina altri ottandatue profughi.

"Un fiore all'occhiello della città" ha detto Marino, ringraziando il comandante Roberto Impegno per il lavoro che i militari stanno svolgendo in queste settimane, in sinergia con Asl, Caritas, Croce Rossa, Avo e tante altre associazioni cittadine.