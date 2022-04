Malore mentre attende il suo turno all'Inps: si accascia a terra e muore Tragedia stamane a Caserta

Era in fila insieme al marito davanti alla sede dell'Inps, quando improvvisamente si è accasciata al suolo ed è morta. La tragedia stamane a Caserta. La vittima è una 64enne di Santa Maria a Vico. Non c'è stato il tempo di capire nulla. Pochi istanti e la donna purtroppo è deceduta sotto gli occhi del marito e di altre persone presenti. A nulla è servito l'intervento dei sanitari del 118. Sul posto una volante della polizia. Esame esterno del medico legale e salma restituita ai familiari per lo svolgimento dei funerali.