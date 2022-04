Acli Caserta: un concorso fotografico in occasione del primo maggio Si propone di far raccontare alle persone, attraverso immagini fotografiche, il proprio lavoro

Le Acli di Caserta promuovono, per il secondo anno consecutivo, un concorso fotografico in occasione del primo maggio che si propone di far raccontare alle persone, attraverso immagini fotografiche, il proprio lavoro.

E' la festa di quanti sono impegnati, in modi diversi, a rappresentare il valore del lavoro che hanno scelto, È anche la festa di tutti i lavoratori, senza distinzioni.

Ogni partecipante, con un proprio “racconto” di immagini, potrà contribuire a costruire un’esposizione del mondo del lavoro con una prospettiva concreta e tangibile.

Ciascuno è invitato a rappresentare la propria occupazione in tutte le sue molteplici forme: i mestieri antichi e nuovi, le opere digitali, l’artigianato, il commercio, la collaborazione domestica, le funzioni sanitarie, le attività professionali, l’insegnamento, l’agricoltura, il terzo settore e le altre innumerevoli realtà.

Ogni fotografia inviata dovrà essere una testimonianza vivida del proprio lavoro, della propria attività e del relativo contesto, in armonia con quanto ricordato da Papa Francesco: "il lavoro è la vocazione dell’uomo".

Non è necessario essere professionisti per partecipare, è possibile inviare ogni tipo di scatto, anche realizzato con lo smartphone. C’è tempo fino alle 24:00 del 25 aprile 2022, termine entro il quale bisognerà inviare la propria fotografia, caricandola sulla piattaforma https://ilmiolavoro.aclicaserta.net/

Le foto verranno valutate e giudicate dalla Giuria del concorso, composta da personalità del mondo del sociale e della cultura di Terra di Lavoro. Un premio speciale sarà attribuito al vincitore del concorso “like” proposto sulla pagina di Facebook del concorso Il Mio Lavoro (@aclicaserta.ilmiolavoro).

L’elenco dei premi disponibili, in continuo aggiornamento grazie al contributo di aziende del territorio che hanno creduto nel progetto e lo supportano attivamente, è disponibile sul sito internet del concorso all’indirizzo https://ilmiolavoro.aclicaserta.net/

La premiazione avverrà proprio in occasione della Festa dei Lavoratori e la consegna dei premi è prevista nel corso del “Ce Gusto Urban Park”, evento promosso dall’Associazione culturale Zero Zero Live dal 22 aprile a 1° maggio 2022.

Il concorso, promosso dalle Acli di Caserta, è realizzato in collaborazione con Ops S.r.l., che ha realizzato il sito, la piattaforma per il voto e cura la comunicazione generale dell’evento, e con gli sponsor, che hanno messo a disposizione i premi, fra i quali si segnalano: Coscia Shopping; Le Ghiottonerie di Casa Lorena; NewHope; Giò Cuore Campano, Caseificio Golino e Habibi - Street Food Inspiration.