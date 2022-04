Gme Aps attiva progetti nel carcere di Santa Maria Capua Vetere L'iniziativa dei volontari del Gruppo Missionario Emmanuel Aps

Il Gruppo Missionario Emmanuel Aps entra nel carcere di Santa Maria Capua Vetere con diversi progetti per i detenuti. Un ambizioso programma di volontariato teso alla rieducazione e risocializzazione dei detenuti. Grazie alla direzione del carcere, grazie alla sensibilità e disponibilità degli educatori e grazie alla coordinazione del direttivo dell'Aps nella figura di Domenico Turco, pastore della "Chiesa Evangelica Adi" di Santa Maria Capua Vetere, sono stati attivati in pochi mesi, mediante la Gme Aps, un corso di inglese, un corso di ricamo, un corso di canto e musica, un corso di creatività, pittura e disegno. Impiegano il loro tempo nell'espletamento dei progetti i fratelli e le sorelle delle chiese evangeliche al fine di portare un messaggio di speranza e di luce in un luogo oscuro. Essi mettono inoltre a disposizione talenti personali per creare le basi per un futuro migliore del popolo detenuto. "La Gmc Onlus, attiva dal 2013 nelle carceri, si è trasformata nel dicembre 2021 in Gme APS abbracciando tutti gli aspetti della società" - spiega la presidentessa Garofalo Maria - "operiamo per il sostegno spirituale e morale da anni nelle carceri di tutta Italia, ma oggi ci prodighiamo anche nella realizzazione di tanti progetti nelle strutture detentive, di veri e propri corsi didattici che consentono anche una formazione culturale dei detenuti, e stiamo realizzando nel contempo un programma per l'assistenza minori, anziani, disabili, indigenti, banchi alimentari, e diverse attività religiose e culturali". La Chiesa Evangelica Adi ancora una volta si mostra pronta a rapportarsi alle varie esigenze della società con coraggio, amore e abnegazione. Ad oggi la Gme Aps conta già tanti volontari in Italia ed ha in programma ancora tanti progetti in Campania e nel resto della nazione.