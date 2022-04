Bolzano sceglie la Reggia di Caserta per presentare la sua stagione turistica E' la bellezza che unisce l’Italia

La bellezza unisce l’Italia. Bolzano, la perla dell’Alto Adige, sceglie la Reggia di Caserta per presentare in Campania la propria stagione turistica, dalla tarda primavera, all’estate per finire con il noto Mercatino di Natale.

Lo fa in occasione di un incontro con i media e la stampa campana che si terrà sabato 7 maggio 2022 a partire dalle ore 11:00 presso il prestigioso monumento vanvitelliano in piazza Carlo di Borbone. L’evento, organizzato dall’Azienda di Soggiorno e Turismo di Bolzano, sarà un’occasione di confronto sui temi della promozione del turismo e dello sviluppo del territorio, della difesa delle tradizioni e delle ricchezze storiche, artistiche e paesaggistiche, dell’innovazione e della sostenibilità.

L’appuntamento è all’insegna dell’incontro tra mondi apparentemente distanti che insieme ben rappresentano la varietà e la ricchezza del nostro Paese, dalla maestosità delle Dolomiti alla poesia del Golfo di Napoli, dai castelli altoatesini alle residenze borboniche campane, dall’artigianato al settore agroalimentare di ciascun territorio. Un legame che vanta radici storiche grazie alle vicende che hanno unito, prima ancora dell’Unità d’Italia, due fra le casate più potenti dell’assetto europeo del tempo con il matrimonio tra Maria Carolina d’Asburgo e Ferdinando di Borbone nel XVIII secolo

Altro protagonista della mattinata saranno le specialità gastronomiche che mai possono mancare a suggello di un incontro e dell’inizio di un’amicizia: l’aperitivo sarà all’insegna dell’Alto Adige, così come i vini, mentre il pranzo sarà all’insegna della grande tradizione culinaria campana. Gli ospiti potranno inoltre godere di una performance esclusiva di danza, ideata e diretta dal coreografo campano Michele De Stefano, già ospite dell’importante rassegna “Bolzano Danza”, una delle punte di diamante dell’estate culturale bolzanina.

Un assaggio di cultura riservato agli ospiti dell’incontro, nella splendida cornice della Reggia, con il primo movimento dello spettacolo di danza contemporanea “Bermudas”. Il coreografo Michele De Stefano è stato insignito del “Premio Danza&Danza” come “Miglior produzione italiana 2018” e del “Premio Ubu 2019” come “Miglior spettacolo di danza”. Il programma prevede: Ore 11.00 - Ingresso principale: accredito, controllo del green pass e consegna del badge di riconoscimento; ore 11.30 - Vestibolo Superiore e Sala Romanelli: aperitivo con prodotti tipici altoatesini. A seguire visita guidata alle sale storiche della Reggia di Caserta; ore 12.30 - Sala degli Incontri d’arte: presentazione delle iniziative turistico-culturali dell’Azienda di Soggiorno e Turismo di Bolzano e saluto delle autorità; ore 13.15 - Sala della Gloria: performance di danza del gruppo MK; ore 13.30 - Pranzo conviviale, distribuzione materiale illustrativo e gadget, saluti