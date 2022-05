Marino: "La provincia di Caserta è in forte sofferenza sul diritto al lavoro" Monito del sindaco nella ricorrenza dl primo maggio

"Ieri mattina all'interporto di Maddaloni, con il vescovo di Caserta Lagnese e le organizzazioni sindacali della provincia di Caserta abbiamo affrontato il tema del diritto al lavoro, delle tanti crisi aziendali aperte e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Un momento di confronto necessario, in una situazione che vede la provincia di Caserta in forte sofferenza sul diritto al lavoro e l'Italia, tra le peggiori d'Europa, per le morti sul lavoro." Lo ha detto il sindaco di Caserta Carlo Marino in occasione della giornata dl primo maggio.

"Ringrazio il vescovo Lagnese, Cgil, Cisl, Uil, Anmil per il momento emozionate, al monumento delle vittime sui luoghi di lavoro dove abbiamo pregato insieme ai parenti di tanti che ingiustamente non sono più qui con noi." Foto da pagina facebook sindaco Carlo Marino.