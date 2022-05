Un nuovo importante strumento per segnalare disservizi e problemi in Campania Arriva l'app sentinelle codacons

Allo scopo di perseguire adeguati standard di qualità ed efficienza nell'erogazione dei servizi pubblici in regione, il Codacons presenta oggi in Campania un'apposita applicazione per smartphone che semplicizza il procedimento di segnalazione di situazioni critiche da parte dei cittadini, da sempre testimoni-chiave di specifici episodi di degrado, disservizi e malfunzionamenti. Essa potrebbe rivelarsi, dunque, uno strumento preziosissimo di collaborazione tra cittadini e Codacons nella lotta a inefficienze e negligenze nella gestione dei servizi pubblici.

L'app "Sentinelle Codacons" è scaricabile, in maniera del tutto gratuita, direttamente dal Play Store per i dispositivi a sistema Android, e dall'App Store per i dispositivi iOS. L'app può essere installata senza alcuna necessità di fornire dati personali, ed è disponibile anche nella versione web al link app.codacons.it

Essa consentirà ai cittadini della Campania di inviare, in maniera semplice, gratuita e veloce, qualsiasi tipo di segnalazione riguardante disservizi e criticità in regione. È sufficiente indicare il luogo della situazione critica e un breve messaggio descrittivo, anche sotto forma di messaggio vocale; è sempre possibile allegare foto e ulteriore materiale rilevante.

Oltre a questa importantissima funzione di segnalazione, l'app si propone anche lo scopo di rendere edotti i cittadini rispetto alle questioni di loro interesse.

Infatti, è possibile consultare, direttamente dall'app, tutta la rassegna stampa accuratamente predisposta dal Codacons, concernente problematiche e questioni di interesse generale. È altresì possibile visualizzare tutte le azioni collettive portate avanti dall'Associazione, al fine di facilitare e incentivare la partecipazione di utenti e consumatori alle iniziative avanzate a tutela dei loro diritti.