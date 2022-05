E' nato Paolo, primo bimbo ucraino partorito da mamma rifugiata nel casertano L'annuncio pieno di gioia di don Gianni Bianco

"Da qualche ora è nato Paolo, il primo bimbo ucraino venuto alla luce a Capua da una mamma rifugiata presso una famiglia della nostra comunità. La vita vince sempre!" E' l'annuncio pieno di gioia di don Gianni Bianco.

"Facciamo gli auguri a lei e al papà in queste ore in Ucraina combatte per la libertà del suo popolo. La guerra è sempre un'avventura senza ritorno che produce dolore e divisione. Paolo è il primo figlio di una giovanissima coppia ed è veramente triste pensare che non potrà sperimentare l'abbraccio forte del suo papà.

Di fronte a queste situazioni ci rendiamo ancora più conto di quanto sia indispensabile pregare e lavorare per la pace. Intanto Paolo, anche per tutti noi, è un dono di Dio che continua a lavorare in mezzo per la gioia del suo popolo."