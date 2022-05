Lutto nel casertano per la scomparsa dell'ex direttore sanitario Ennio Isabella Per anni è stato un grande punto di riferimento su territorio con grande abnegazione e amore

Lutto nel casertano per la scomparsa dell'ex direttore sanitario dell'ospedale di Piedimonte Matese Ennio Isabella. Il noto e stimato professionista è deceduto all'età di 96 anni a causa dell'aggravarsi delle sue condizioni di salute. Per anni è stato un grande punto di riferimento su territorio con grande abnegazione e impegno. E il suo cuore ha smesso di battere proprio in quella struttura, in cui ha trascorso gran parte della sua vita. I funerali si terranno oggi pomeriggio nella cattedrale di Santa Maria Assunta di Alife.