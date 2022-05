Riaprire urgentemente via Vico al traffico veicolare: depositata interrogazione L’arteria sta morendo, il traffico cittadino è paralizzato e gli esercenti sono ormai in ginocchio

Riaprire urgentemente via Vico al traffico veicolare. L’arteria sta morendo, il traffico cittadino è paralizzato e gli esercenti sono ormai in ginocchio. Così Maurizio Del Rosso, consigliere comunale di opposizione.

Unitamente ai gruppi Zinzi per Caserta e Prima Caserta abbiamo depositato una interrogazione anche per conoscere le tempistiche per la riapertura del traffico veicolare – chiusa dal 30.11.2021 - e soprattutto quali soluzioni ha in programma ed intende adottare l’amministrazione per sopperire ai disagi causati ai commercianti.

Un’idea potrebbe essere la riduzione del 50% della Tari per le attività presenti nell’arteria cittadina già duramente colpite dall’emergenza epidemiologica, oltre che dal triste episodio che ha visto perdere la vita morte al giovane Gennaro Leone.

Preoccupa - continua Del Rosso - la disattenzione che l’amministrazione comunale mostra nei confronti di una strada così importante per il commercio e la viabilità cittadina.