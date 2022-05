Giovine di Caserta Decide al dibattito con De Magistris per costruire la pace Fuori l'Italia dalla guerra

Domani mercoledì 25 maggio dalle ore 18 presso l'enoteca Battisti si svolgerà un dibattito pubblico sulla pace, con la presenza dell'ex Sindaco di Napoli Luigi De Magistris.



A partire dalla presentazione della rivista Contropiano, si discuterà insieme di quali iniziative mettere in campo per costruire un'Europa democratica e pacifista e per chiedere che cessino le ostilità in Ucraina. Non solo: si dibatterà di come fermare l'invio da parte dell'Italia di armi all'Ucraina, situazione che non va certamente nella direzione della richiesta di negoziati di pace e per la sicurezza delle popolazioni aggredite.



Al dibattito, organizzato dalla Rete dei comunisti e moderato da Rosanna Iorio, interverranno: Danilo Della Valle, Raffaele Giovine, Luigi De Magistris, Giovanni Giovine, Sergio Cararo.