Il vescovo Lagnese ricorda il grande esempio di don Salvatore D’Angelo Sacerdote e fondatore del Villaggio dei Ragazzi

In occasione dell'anniversario dell'ascesa al Cielo di don Salvatore d’Angelo (30 Maggio 2000), stamane, il Villaggio dei Ragazzi si è stretto in un grande, simbolico, abbraccio che testimonia quanto il ricordo del fondatore sia ancora vivo e come lo stupore per la sua vita spesa al servizio dei più deboli sia sempre attuale.

La giornata “in ricordo” è stata scandita da una Santa Messa celebrata nella Chiesa di Santa Maria della Pace della Fondazione da Pietro Lagnese, Vescovo di Caserta. Hanno concelebrato Padre Leonardo Cuccurullo della Chiesa dell’Annunziata e don Matteo Coppola della Chiesa dei Santi Gennaro e Giuseppe di Caserta. Presenti, tra gli altri, Felicio De Luca, Commissario Straordinario della Fondazione Villaggio dei Ragazzi, il Sindaco di Maddaloni Andrea De Filippo, gli studenti e i dipendenti dell’Opera fondata da don Salvatore d’Angelo 75 anni fa. Nella sua Omelia, il Vescovo Lagnese ha ricordato la figura di don Salvatore.

“Abbiamo un debito di riconoscenza verso Don Salvatore, che si è tanto adoperato per questa città, per l’intera provincia di Caserta e per i “suoi” ragazzi. La sua Opera è un’eredità che non va sciupata ma dev’essere custodita e valorizzata attraverso la fede nel Signore, coinvolgendo la testa e il cuore ma che poi deve tradursi in concretezza e impegno.

Don Milani affermava: “La grandezza di un uomo non si vede dal posto che occupa ma dall’impegno che mette nel fare le cose” e don Salvatore di ciò è stato uno dei migliori testimoni”, ha affermato il Pastore della Diocesi di Caserta. “Don Salvatore - ha dichiarato il Commissario De Luca - non è più fisicamente con noi ma non passa giorno che egli non sia presente: lo è attraverso le foto affisse in ogni angolo del Villaggio, attraverso la testimonianza di riconoscenza e gratitudine delle persone da lui sostenute. Il suo ricordo è uno stimolo fortissimo a proseguire con impegno generoso la sua Opera, seppur con le innovazioni necessarie per restare sempre “alla testa e non alla coda dei tempi" (don Orione).

Il carisma di don Salvatore illumina e guida il presente ma soprattutto il futuro della Fondazione, che è diretto a fornire assistenza e formazione ai giovani del territorio, che meritano un avvenire di benessere”.

Questa, infine, la dichiarazione del Sindaco Filippo “Don Salvatore è stato un grande punto di riferimento laico e religioso, una delle massime espressioni di cittadinanza attiva. Da lui ho appreso una lezione fondamentale ovvero la solitudine del momento delle decisioni importanti che riguardano il bene comune.

Fu chiamato ad una missione che avrebbe potuto svolgere in termini personali più gratificanti scegliendo invece la via più impervia in cui le difficoltà e la solitudine delle scelte erano determinate anche dall’ostilità delle persone a lui vicine.

Il Villaggio, grazie al Commissario De Luca, ha fatto enormi passi in avanti, di cui gli sono grato, ma un ulteriore passo ancora lo attende, ovvero il pieno ritorno alla condivisione con la comunità della Chiesa e quella cittadina a cui la Fondazione appartiene”. La celebrazione è stata accompagnata e scandita nei momenti liturgici essenziali da una serie di canti sacri eseguiti dal Coro del Villaggio. Molto toccati, infine, il momento della “Preghiera del Villaggio” recitata dal docente Francesco Angioni ed il momento di raccoglimento innanzi alla lapide del fondatore di una rappresentanza di dipendenti guidata dal Commissario De Luca. Presenti, in Chiesa, anche un gruppo di ex studenti e allievi dell’Ente.